В Беларуси дан старт централизованному тестированию

В Беларуси сегодня стартует централизованное тестирование. Первым по традиции абитуриенты будут сдавать белорусский язык. Экзамен начнется в 11:00. Абитуриенты обязаны прибыть в пункт проведения ЦТ не позднее чем за 30 минут до его начала. При себе необходимо иметь: заполненный и зарегистрированный пропуск, документ, удостоверяющий личность и ручку. Если абитуриент опоздал по уважительной причине, то он имеет право сдать ЦТ в резервный день - 14 или 16 июля. Получить сертификаты абитуриенты смогут в пунктах проведения ЦТ с 16 июля.