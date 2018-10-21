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В Беларуси дан старт юбилейным памятным мероприятиям. Об этом сегодня вечером в "Главном эфире"

75 лет мирного неба над головой. В Беларуси дан старт юбилейным памятным мероприятиям. Об этом смотрите сегодня в 9 вечера в "Главном эфире".

Три четверти века без войны. Но память об ушедших жива всегда. Понятие победы и горечь утраты.

Говорим о прошлом, о настоящем, о будущем на "Беларусь 1" в это воскресенье.

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