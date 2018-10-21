В Беларуси дан старт юбилейным памятным мероприятиям. Об этом сегодня вечером в "Главном эфире"

75 лет мирного неба над головой. В Беларуси дан старт юбилейным памятным мероприятиям. Об этом смотрите сегодня в 9 вечера в "Главном эфире".

Три четверти века без войны. Но память об ушедших жива всегда. Понятие победы и горечь утраты.