В Беларуси делается все, чтобы пострадавшие от аварии на ЧАЭС районы развивались и там могли жить люди

Спустя 36 лет после трагедии в районах Беларуси, пострадавших от чернобыльской аварии, кипит жизнь. Там созданы все условия, есть перспективы и у молодежи: стабильная работа, высокие зарплаты, социальные гарантии. Так что стереотипы о пострадавших районах себя изжили. Николай Скинтиян - подробнее.

Чистота сырья на контроле. В лаборатории завода по производству сыров самые передовые методы исследований. У специалистов есть возможность зафиксировать не только цезий, но и стронций. Кстати, в Беларуси такое никому не под силу. Проблем с радионуклидами в сырье нет уже давно, говорит Светлана Гришковец. Методы контроля совершенствуются из года в год. Специалист уже 20 лет в профессии. Предприятие развивалось на ее глазах.

В данный момент у нас закупается дополнительное оборудование для контроля по радиометрическим исследованиям. Действующее оборудование позволяет вести контроль полностью, сто процентов. Светлана Гришковец, инженер-радиометрист Полесского производственного участка ОАО "Милкавита"

Авария на ЧАЭС внесла коррективы в жизнь хойникского предприятия - началась борьба за чистоту продукции. Еще перепрофилирование на глубокую переработку сырья. Все задачи решены, а модернизация и переход в состав гомельского молочного холдинга вдохнули в завод новую энергию. Внимание к качеству здесь самое пристальное.

Стерилизация, пастеризация, нанофильтрация. Сыворотка проходит здесь максимальную очистку от всего лишнего, даже электродиализ - таких установок по всей стране единицы.





Сырье пригодно даже для детского питания. За смену выпускается до 12 тонн сыра, в том числе уникального для нашей страны. Неудивительно, что полесскую продукцию высоко ценят и за границей.

Никто в Гомельской области столько не выпускает элитного сыра: "франциск", пармезан, грюйер. Аналогов в регионе нет, а сыр "франциск" делаем только мы во всей стране. Порядка 96 процентов нашей сыворотки уходит в Китай, во Вьетнам, в Японию. А сыр - в РФ и на внутренний рынок. Ирина Дашкевич, начальник Полесского производственного участка ОАО "Милкавита"

В пострадавших районах созданы все условия для жизни

В Хойникской центральной районной больнице врач Екатерина Борисова трудится по распределению. Опытный коллектив, любимое дело, достойная зарплата, жилье. Молодой специалист признается: в этом небольшом полесском городке есть все, чтобы развиваться.

Ты приезжаешь - дается жилье, дается помощь, подъемные чернобыльские. Мне дали квартиру в новом доме.Здесь есть парки, кафе, молодежи есть куда сходить. Екатерина Борисова, врач - анестезиолог-реаниматолог Хойникской ЦРБ

Ликвидация последствий аварии- одна из приоритетных задач государства

В Беларуси на ликвидацию последствий аварии на Чернобыльской АЭС с 1990 года было направлено более 19 млрд долларов и реализовано 5 государственных программ. Выделенные средства использовались в первую очередь для социально-экономического развития пострадавших территорий.

Сейчас в стране реализуется шестая госпрограмма. Только за прошлый год затрачено около 540 млн рублей. Более половины направлено на социальную защиту, медицину и оздоровление жителей пострадавших территорий. Остальные средства - на развитие и обеспечение радиационной защиты регионов.





Перспективы есть, я вам на собственном примере могу это доказать и показать. У меня четверо детей, и я уже 36 лет живу в этом городе. Ни на что не променяю. Я здесь получила квартиру как многодетная мама, есть прекрасная работа, то есть я живу, радуюсь и горжусь тем, что в нашей стране есть такой уголок. Екатерина Борисова, врач - анестезиолог-реаниматолог Хойникской ЦРБ





Кто хочет работать - работа всегда есть, и в центре занятости есть вакансии. А кто не хочет работать, тому везде плохо живется. И больница, и банки, и почта - здесь все есть. Детские сады, школы - все хорошо. Екатерина Борисова, врач - анестезиолог-реаниматолог Хойникской ЦРБ





Жизнь кипит, идет стройка, новые дома строятся. Каждый год стабильно один-два дома появляются. Это перспектива для молодых специалистов, чтобы они в дальнейшем развивали район, я считаю. Екатерина Борисова, врач - анестезиолог-реаниматолог Хойникской ЦРБ









Жизнь не стоит на месте, но боль за Чернобыль навсегда в сердцах белорусов, поэтому из года в год 26 апреля в гомельском храме Святого Архангела Михаила проходит панихида.

В этот день мы вспоминаем всех тех, кто погиб при ликвидации самой чернобыльской аварии, и тех, кто погиб от последствий - тяжелых болезней. Всех поминаем. Протоиерей Игорь Ольшанов, настоятель храма Святого Архангела Михаила г. Гомеля