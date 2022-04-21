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В Беларуси День образования кинологических подразделений отмечают 21 апреля

У милицейских кинологов сегодня профессиональный праздник - День образования кинологических подразделений. Эти напарники заступают на дежурство вместе с правоохранителями, участвуют в задержаниях, берут след и помогают раскрывать преступления. А сам кинолог - профессия, требующая серьезной теоретической подготовки и знания психологии животных. Поэтому во все времена в эту службу отбирались настоящие профессионалы, умеющие найти общий язык со своим четвероногим напарником.


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В 2 месяца щенок проверяется на шум, звуки. Собака должна не реагировать, не обращать внимания, заниматься своим делом. Если она вышла на какой-то объект, она должна интересоваться, у нее должны прослеживаться поисковые реакции. Если выстрел, она поджимает уши и хвост - это сигнал, что дрессировка плоды не принесет в последующем.
Валерий Муравейко, начальник питомника служебно-разыскного собаководства ГУВД Мингорисполкома

Животных для службы готовят в питомнике служебно-разыскного собаководства. Питомцев обучают по трем направлениям: обнаружение и задержание преступников, поиск наркотиков и психотропов, розыск криминальных захоронений.


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