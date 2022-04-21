В Беларуси День образования кинологических подразделений отмечают 21 апреля

В 2 месяца щенок проверяется на шум, звуки. Собака должна не реагировать, не обращать внимания, заниматься своим делом. Если она вышла на какой-то объект, она должна интересоваться, у нее должны прослеживаться поисковые реакции. Если выстрел, она поджимает уши и хвост - это сигнал, что дрессировка плоды не принесет в последующем.

Валерий Муравейко, начальник питомника служебно-разыскного собаководства ГУВД Мингорисполкома