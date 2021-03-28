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В Беларуси - День работников бытового обслуживания и ЖКХ
Их заслуга - это красивые города и села, благоустроенные улицы и дворы, тепло и чистая вода в домах. Эпидемиологическая обстановка внесла свои коррективы в деятельность служб. Однако тенденции, которые намечались в прошлые годы, сохранились. Создавать комфортные условия для горожан и гостей столицы - главная задача для специалистов ЖКХ. Оно состоит из 16 отраслей. Это около 650 предприятий и учреждений. В структурах задействовано 150 тысяч человек. В сфере бытового обслуживания Минска занято более 37 тысяч работающих.
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