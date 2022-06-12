Сегодня в Беларуси День работников легкой промышленности. Флагман отрасли - Беллегпром. Несмотря на складывающиеся условия, все предприятия концерна продолжают стабильно работать. Ежегодный экспорт составляет около полумиллиарда долларов. Пятая часть приходилась на рынки Украины и западных стран, теперь стоит задача переориентировать поставки. Приоритетное направление - Россия. Наша легкая промышленность успешно пользуется моментом ухода с российского рынка крупных брендов и занимает свободные ниши.



Лидирующие позиции по отгрузкам у текстильных предприятий "Камволь" и Оршанский льнокомбинат, компания "Галантея" и обувная фабрика "Неман".