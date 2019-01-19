Прожить одну жизнь - спасти тысячи! Сегодня в Беларуси День спасателя, а органам и подразделениям по чрезвычайным ситуациям исполняется 20 лет. Только с начала года бойцы МЧС уже спасли почти 300 человек. Также белорусские спасатели оказывают помощь в разных уголках планеты, проводя международные гуманитарные операции.