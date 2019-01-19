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В Беларуси - День спасателя

Прожить одну жизнь - спасти тысячи! Сегодня в Беларуси День спасателя, а органам и подразделениям по чрезвычайным ситуациям исполняется 20 лет. Только с начала года бойцы МЧС уже спасли почти 300 человек. Также белорусские спасатели оказывают помощь в разных уголках планеты, проводя международные гуманитарные операции.

Подробнее о работе спасателей в рубрике "ЧП"

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