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В Беларуси - День учителя. В нашей стране это праздник для 430 тысяч работников образования
Слова благодарности сегодня звучат в адрес белорусских педагогов. Традиционно в первое воскресенье октября наша страна отмечает День учителя. С профессиональным праздником работников сферы образования поздравил Президент.
Сохраняя преемственность и преданность своему делу, любовь к детям и верность родной земле, вы создаете будущее Беларуси, которое складывается из достижений ваших воспитанников. Убежден, что вместе с вами мы приумножим все лучшее в национальной системе образования, а гордое звание учитель, подкрепленное вашими талантами, педагогической мудростью и профессиональным опытом, будет всегда пользоваться высочайшим авторитетом, глубоким уважением и огромной любовью миллионов белорусских детей и их родителей, говорится в поздравлении.
Сегодня в сфере образования около 430 тысяч специалистов и половина - это педагогические работники. Более 82 % учителей школ - женщины. Чаще всего они преподают языки и литературу, химию, биологию. Мужчины обучают физике, физической культуре, истории и другим общественным дисциплинам. На одного учителя в среднем приходится 10 учеников.
Главное в профессии педагога - это любить детей, дарить им свою любовь, свои знания, свои умения и всячески пытаться дать им дорогу в жизнь.
В наши ведущие педагогические университеты приходит все больше и больше медалистов. Каждый третий выпускник педагогических классов сегодня связывает поступление в университет как раз на педагогические специальности. Хотел бы отметить, если в прошлом году в педагогических классах обучалось около 5,5 тысячи человек, с этого года их количество увеличилось до 6200. Это говорит о том, что привлекательность профессии педагогической возрастает.
Беларусь по индексу уровня образования занимает 32-ю позицию и находится в списке стран с очень высоким индексом человеческого развития. И это в том числе заслуга наших учителей.
Фото: pixabay.com
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