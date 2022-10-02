В Беларуси - День учителя. В нашей стране это праздник для 430 тысяч работников образования

В наши ведущие педагогические университеты приходит все больше и больше медалистов. Каждый третий выпускник педагогических классов сегодня связывает поступление в университет как раз на педагогические специальности. Хотел бы отметить, если в прошлом году в педагогических классах обучалось около 5,5 тысячи человек, с этого года их количество увеличилось до 6200. Это говорит о том, что привлекательность профессии педагогической возрастает.

Андрей Иванец, министр образования Беларуси