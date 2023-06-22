22 июня в Беларуси День всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны и геноцида белорусского народа, пишет БЕЛТА.



В этот день в стране вспоминают тех, кто ценой своей жизни выполнил долг по защите Родины, всех погибших от рук фашистов и умерших в тылу от голода и лишений.



На рассвете 22 июня 1941 года фашистская Германия, нарушив Договор о ненападении, начала войну против Советского Союза. Началась реализация плана "Барбаросса", согласно которому немецкое военное руководство рассчитывало провести молниеносную войну и одним ударом разгромить СССР.

На территорию Беларуси наступала самая мощная группировка немецких войск. Вражеская авиация бомбила железнодорожные узлы, аэродромы, а также Брест, Гродно, Волковыск, Барановичи и другие белорусские города.

В памятных местах состоятся митинги-реквиемы с возложением цветов. Центральным мероприятием станет Всебелорусская минута молчания.

Запланированы диалоги поколений, в рамках которых будут обсуждаться вопросы патриотического воспитания молодежи, культурно-исторического наследия "Сберечь ПАМЯТЬ! Сохранить МИР!".

Насыщенную программу подготовил Белорусский государственный музей истории Великой Отечественной войны в Минске. Она включает в себя тематическую экскурсию "Лишь память сердца говорит…", интерактивную точку "Брестская крепость", книжную выставку. Будет работать пространство "Музей для детей", на котором организуют викторину "О Великой Отечественной войне", обучат созданию тематических открыток и проведут мастер-классы "Пластилиновая живопись" и "Фронтовая рукавица". Также состоится показ фильма "Брестская крепость". Посетителям представят временную экспозицию "Беларусь живет, Беларусь борется…". Кроме того, будут работать тематическая зона с раскрасками для детей и тематическая фотозона для детей и взрослых.

Национальный пресс-центр организует пресс-тур в Мемориальный комплекс "Брестская крепость-герой". В рамках мероприятия состоится презентация книги серии "Библиотека Союзного государства" о военных преступлениях против народов Советского Союза в годы Великой Отечественной войны. Начало в 13:00.

В Бресте в городском парке культуры и отдыха в этот день с тематическим концертом выступит арт-группа "Хор Турецкого". Музыканты исполнят композиции различных жанров, прозвучат песни военных лет и современные произведения.