В Беларуси действует 136 кризисных комнат для безопасного приюта

Около 11 тыс. жертв домашнего насилия ежегодно обращаются за помощью в территориальные центры социального обслуживания, из них 2,5 тыс. - это семьи с несовершеннолетними. Об этом сегодня журналистам сообщила консультант управления народонаселения, гендерной и семейной политики Министерства труда и социальной защиты Беларуси Елена Комлик, пишет БелТА.

"Домашнее насилие является серьезным вызовом в деле обеспечения фактического равенства мужчин и женщин. В системе органов по труду, занятости и социальной защите функционирует 146 территориальных центров соцобслуживания населения и два городских центра социального обслуживания семьи и детей - в Гомеле и Минске. Ежегодно в центры обращаются за помощью порядка 11 тыс. людей, пострадавших от домашнего насилия, из них 2,5 тыс. - это семьи с детьми до 18 лет. Гражданам, нуждающимся в безопасном приюте, оказывается услуга временного приюта. Для ее оказания в стране действует сеть из 136 кризисных комнат. В 2021 году услуга временного приюта была оказана 630 людям, в том числе 340 пострадавшим от домашнего насилия, из которых 66 семей с 132 детьми", - рассказала Елена Комлик.





Консультант отметила, что для упрощения предоставления услуги временного приюта и оказания комплексной помощи пострадавшим от домашнего насилия на постоянной основе совершенствуется законодательство. "У нас обеспечен круглосуточный доступ в кризисную комнату, в центрах назначены специалисты, ответственные за ее круглосуточный режим. Услуга оказывается безвозмездно и включает в себя предоставление спального места с комплектом постельного белья, обеспечение при необходимости средствами личной гигиены, питьем и питанием. При этом мы не учитываем место регистрации обратившегося, а в случае экстренной необходимости услуга может оказываться без предоставления документа, удостоверяющего личность, на основании письменного заявления. Срок проживания в кризисной комнате неограничен и определяется договором, он может быть продлен с учетом обстоятельств конкретной жизненной ситуации", - проинформировала Елена Комлик.

Кроме того, пострадавший от домашнего насилия может заключить услугу социального патроната. "Это межведомственное сопровождение людей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Она направлена на восстановление нормальной жизнедеятельности обратившегося. В первом полугодии этого года услуга социального патроната оказана 200 пострадавшим от домашнего насилия", - заключила Елена Комлик.