ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

В Беларуси действует международная миссия наблюдателей

Белорусы активно используют возможность участия в досрочном голосовании. Это позволяет гражданам выразить свою позицию, которые по каким-либо причинам не могут посетить участок в основной день голосования. Референдум проходит открыто. В стране действует международная миссия наблюдателей.

Вся информация от миссии наблюдателей СНГ стекается в специальный штаб, где фиксируется и систематизируется. Итоговое заключение о ходе референдума озвучат после проведения основного дня голосования.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все