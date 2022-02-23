В Беларуси действует международная миссия наблюдателей

Белорусы активно используют возможность участия в досрочном голосовании. Это позволяет гражданам выразить свою позицию, которые по каким-либо причинам не могут посетить участок в основной день голосования. Референдум проходит открыто. В стране действует международная миссия наблюдателей.



Вся информация от миссии наблюдателей СНГ стекается в специальный штаб, где фиксируется и систематизируется. Итоговое заключение о ходе референдума озвучат после проведения основного дня голосования.