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В Беларуси действует социальный проект "Театр без границ" для ребят из замещающих семей
В 2018 году родители письменно отказались от 99 новорожденных детей. Для сравнения: в 2017 году в Беларуси было 119 отказных младенцев, а в 2002 - 525. Почти все дети (81,3 %, которые остались без родителей в 2018 году) попали на воспитание в замещающие семьи. Это форма семейного устройства ребенка, в которой приемные родители дают ему права и обязанности, не отличающиеся от таковых у родных детей. Сейчас в стране больше 10 000 замещающих семей. К слову, в Беларуси действует социальный проект "Театр без границ" для ребят из замещающих семей. "Утренний дозор на 360" побывал на репетицииюных актеров.
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