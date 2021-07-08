В Беларуси действует целый пакет законов о недопущении реабилитации нацизма

Передел мира, передел устоев, традиций, передел истории - из этого всего вырастает фашизм. Это всегда заканчивается кровью и большими страданиями простых людей, и с этой точки зрения мы должны поставить заслон, в первую очередь на идеологическом фронте, на информационном фронте. Мы - народ-победитель, и в этом смысле Президент очень хорошо сказал, мы будем не только отстаивать, а мы будем активными, наступательными в этом движении. Только тогда мы сможем защитить Беларусь, обезопасить ее от подобных рецидивов.

Вадим Елфимов, политолог, доцент БГУ