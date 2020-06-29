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В Беларуси действует запрет на посещение лесов в 36 районах

В Беларуси из-за жары число районов, в которых действует запрет на посещение лесов, достигло 36. Сегодня синоптики прогнозируют до плюс 30. Местами ожидаются грозы. А уже завтра станет прохладнее. В страну идут воздушные массы североатлантического происхождения. Будет 20-22 тепла.

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