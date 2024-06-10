В Беларуси для ловли рыбы необходимо использовать экраны установленных размеров и не более двух на одного рыболова

Экраны-телевизоры, используемые при ловле рыбы в водоемах Беларуси, должны иметь строго обозначенные характеристики. Об этомсообщаетпортал Esoligorsk.by со ссылкой на Солигорскую межрайонную инспекцию охраны животного и растительного мира.

Размеры экранов не должны превышать 1×1,5 метра, а шаг ячеек - 30 миллиметров. Другие характеристики запрещены.

Один рыбак может использовать только два таких устройства.

Запрещеноиспользовать "телевизоры" на расстоянии ближе 50 метров от устьев и истоков рек, ручьев, каналов и протоков, а также плотин, шлюзов, мостов, насосных станций.

Также напоминаем, что в рыболовных угодьях Минской областис 1 апреля по 30 маяв период нереста рыбызапрещается рыболовство экранами-телевизорами.

Фото из открытых интернет-источников