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В Беларуси для ловли рыбы необходимо использовать экраны установленных размеров и не более двух на одного рыболова
Экраны-телевизоры, используемые при ловле рыбы в водоемах Беларуси, должны иметь строго обозначенные характеристики. Об этомсообщаетпортал Esoligorsk.by со ссылкой на Солигорскую межрайонную инспекцию охраны животного и растительного мира.
Размеры экранов не должны превышать 1×1,5 метра, а шаг ячеек - 30 миллиметров. Другие характеристики запрещены.
Один рыбак может использовать только два таких устройства.
Запрещеноиспользовать "телевизоры" на расстоянии ближе 50 метров от устьев и истоков рек, ручьев, каналов и протоков, а также плотин, шлюзов, мостов, насосных станций.
Также напоминаем, что в рыболовных угодьях Минской областис 1 апреля по 30 маяв период нереста рыбызапрещается рыболовство экранами-телевизорами.
Фото из открытых интернет-источников
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