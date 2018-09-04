В Беларуси для молодых специалистов запустили программу поддержки

В Беларуси в рамках поручения Президента разработана программа для молодых специалистов. От финансовой поддержки до решения жилищного вопроса. Как помочь кадрам, чтобы через несколько лет выросли настоящие профессионалы? На примере завода "Интеграл" расскажет Юрий Шевчук.

В хорошем настроении и с большими планами на будущее. Так на работу уже на протяжении трех лет приходит молодой специалист Денис Дергачев. На "Интеграл" он пришел еще будучи студентом: отработал практику и уже с дипломом устроился здесь по распределению. Вместе с ним в отделе еще два молодых специалиста. Причем один из них вернулся сюда после службы в армии.

Все время пока Денис работает на "Интеграле" советом да и просто добрым словом ему помогает наставник.

От молодого специалиста до ведущего инженера отдела Виктор вырос за 7 лет. Вообще же карьерный рост - это лишь один из бонусов для начинающих кадров. Еще одна добрая традиция - это дополнительные баллы за хорошую работу, которые повышают зарплату. Например, Денис зарабатывает здесь 1000 рублей. И это, как говорит парень, лишь начало, ведь стремиться есть куда.