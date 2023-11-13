В Беларуси для них открылся новый мир без потерь и слез - дети Донбасса оздоровились в Брестской области

Очень было страшно, когда взрывы были, когда свечки потушились. Мне тоже очень страшно было. Мама умерла, папа умер. Мы мечтаем, чтобы в Мариуполебыло тихо и мирно. Я бы хотел здесь еще остаться до Нового года. Понравилось. Свежий воздух, красиво.

Мы приехали из города Докучаевска. У нас здесь 10 деток с мужем на воспитании, 10 девчонок. Великолепный отдых. Добрые, душевные люди. Я не встретила ни одного негативного человека. Хочется еще сюда вернуться. Все замечательно. Очень чисто. Очень хорошо все. Все свое. Вкуснейшее масло, сыры. В 2020 году, когда здесь были волнения, мы очень переживали с мужем. Батька молодец. Дай бог ему здоровья, долгих лет процветания. Разрешил всю эту проблему.

"Весело было, подарки раздавали. И когда мы куда-то ехали, там очень красиво было. Там очень хорошо", - делится воспоминаниямиКристина Савченкова.На оздоровительную смену вместе с сопровождающими в центр "Колос" приехало около 40 детей из Мариуполя и Докучаевска. Здесь они прошли весь спектр курортных процедур, посетили достопримечательности Брестской области. Побывали на фабрике игрушек, увидели, как производят знаменитое местное мороженое и, конечно, попробовали его.