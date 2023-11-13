3.72 BYN
В Беларуси для них открылся новый мир без потерь и слез - дети Донбасса оздоровились в Брестской области
Сегодня завершились белорусские каникулы для очередной группы детей Донбасса. В Синеокую они прибыли 2 недели назад. Ознакомились с нашей историейи традициями, получили весь спектр необходимых курортно-санаторных услуг, посетили достопримечательности Брестскойобласти. На этот раз ребята отдыхали в детском реабилитационно-оздоровительном центре "Колос". Истории и эмоции от поездки в Беларусь, из которой так не хотелось уезжать, в материале Анны Буйкевич.
Как остановить кровотечение, первые признаки инсульта и не только - Никита Сухоруков из Мариуполя слушает сотрудника Красного Креста с большим интересом и задает свои вопросы. 2 недели назад он приехал в оздоровительно-реабилитационный центр "Колос". Вспоминает, что когда началась война, тоже был в санатории. "Мне тут понравилось. Тут хорошо кормят, экскурсии, подарков очень много дарили", - рассказываетНикита Сухоруков изМариуполя.
О том, что пришлось пережить на родине, детям вспоминать не хочется. Здесь в Беларуси для них открылся новый мир без потерь и слез. Сегодня все их мечты только об этом.
Андрей Сазонов и Александр Маринин, жители г. Мариуполя:
Очень было страшно, когда взрывы были, когда свечки потушились. Мне тоже очень страшно было. Мама умерла, папа умер. Мы мечтаем, чтобы в Мариуполебыло тихо и мирно. Я бы хотел здесь еще остаться до Нового года. Понравилось. Свежий воздух, красиво.
Элла Хоминец, родитель-воспитатель детского дома семейного типа Докучаевск:
Мы приехали из города Докучаевска. У нас здесь 10 деток с мужем на воспитании, 10 девчонок. Великолепный отдых. Добрые, душевные люди. Я не встретила ни одного негативного человека. Хочется еще сюда вернуться. Все замечательно. Очень чисто. Очень хорошо все. Все свое. Вкуснейшее масло, сыры. В 2020 году, когда здесь были волнения, мы очень переживали с мужем. Батька молодец. Дай бог ему здоровья, долгих лет процветания. Разрешил всю эту проблему.
"Весело было, подарки раздавали. И когда мы куда-то ехали, там очень красиво было. Там очень хорошо", - делится воспоминаниямиКристина Савченкова.
На оздоровительную смену вместе с сопровождающими в центр "Колос" приехало около 40 детей из Мариуполя и Докучаевска. Здесь они прошли весь спектр курортных процедур, посетили достопримечательности Брестской области. Побывали на фабрике игрушек, увидели, как производят знаменитое местное мороженое и, конечно, попробовали его.
Евгений Гулюта, замдиректора детского реабилитационно-оздоровительного центра "Колос":
Сегодня последний день белорусских каникул. Чтобы он тоже был насыщенным, сотрудники Красного Креста подготовили для детей свою программу. Дети получили не толькотеоретические знания, но и практические навыки.А затем снова подарки для каждого ребенка.
Дмитрий Шевцов, генеральный секретарь Белорусского Красного Креста:
Есть детство и безопасная земля, где можно гулять, где можно бегать, где можно не бояться ступать на зеленую траву, там нет никаких ни мин, ни взрывов. Мы всегда открыты. Мы всегда помогаем всем. Особенно если мы говорим о детях, то нам все равно какой национальности. Мы будем рядом. Наталья Нещадим, главный сопровождающий детей-сирот из г. Мариуполя:
Дети не хотят уезжать, это я могу сказать точно.Они увидели здесь безопасность. Над головой не стреляют, не разрываются мины и снаряды. Спасибо огромное фонду Талая за всю поддержку, за помощь не только здесь, за большой гуманитарный груз, который нам был предоставлен. Эта помощь очень необходима и нашим взрослым, и нашим детям. Все белорусы - очень простой народ. Очень тепло встречал в любом месте, где бы дети ни были.Очень много подарков. Очень много познавательныхвстреч было.
Медпомощь для маленькой Маргариты из Донецка
Вместе с бабушкой уезжает сегодня домой и семилетняя Маргарита из Донецка. Благодаря фонду Алексея Талая она прошла курс восстановления в Республиканской детской больнице медреабилитации. У девочки врожденный тяжелый порок сердца. В 4 месяца Маргарита оказалась на операционном столе. А после годы восстановления и контроль за работой сердца и сосудов. Высокоточная диагностика - это то, в чем нуждалась девочка. Местные медики этого дать не смогли. В Беларуси врачи провели доскональное обследование, скорректировали лечение. Впереди не одна операция, в частности, по замене клапана. Но стоит повременить.
"Мы разговаривали с врачом, наши данные в больнице есть. В дальнейшем надеемся попасть обратно сюда, все-таки ребенку нужно будет проходить КТ и по поводу операции вопрос стоит", - отмечает Маргарита Лысенко.
Ребята признаются, что 2 недели пролетели очень быстро. За это время они успели ознакомиться с нашей страной, найти новых друзей и самое главное - получить много позитивных эмоций и впечатлений.