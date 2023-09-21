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В Беларуси для родителей в декрете готовят изменения: появится возможность работать без уменьшения пособия
В Беларуси у молодых мам появится возможность работать без уменьшения пособия на детей. До конца года в парламент ожидается поступление соответствующего законопроекта, сообщила председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Людмила Макарина-Кибак. Она отметила:депутаты будут обсуждать и вопросы увеличения дородового и послеродового пособия для молодых специалистов, студентов и обучающихся.
Фото: pixabay.com
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