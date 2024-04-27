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В Беларуси днем плюс 22, ночью до минус 2. Синоптики рассказали, какую погоду ждать на следующей неделе

В Беларусь пришло апрельское тепло, правда только днем. В выходные по республике до плюс 22. А вот ночью заморозки до минус 2. Дождей не ожидается. По прогнозам синоптиков, вся следующая неделя будет теплой и сухой.

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