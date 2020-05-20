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В Беларуси до 2025 года построят 1461 станцию обезжелезивания в сельской местности

В Беларуси до 2025 года построят 1461 станцию обезжелезивания в сельской местности

Об этом сообщил генеральный директор ГПО "Белводоканал" Олег Конон. Сейчас разрабатывается государственная программа "Чистая вода" на 2021-2025 годы.

К слову, Минск намерены полностью перевести на водоснабжение из подземных источников к 2025 году.

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