В Беларуси до конца года еще раз пересчитают трудовые пенсии

Об этом заявил в парламенте вице-премьер Василий Жарко. Напомним, трудовые пенсии с мая уже увеличились более чем на 5 %; с учетом роста средней зарплаты в стране и в целом развития экономики появятся возможности для нового повышения. На совместном заседании Палаты представителей и Совета Республики поднимали и тему здравоохранения. Василий Жарко предложил при оценке работы местных властей учитывать состояние здоровья населения. Чем тратить деньги на лечение, лучше их инвестировать в здоровье, заявил вице-премьер.