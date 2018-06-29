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В Беларуси до конца года еще раз пересчитают трудовые пенсии
Об этом заявил в парламенте вице-премьер Василий Жарко. Напомним, трудовые пенсии с мая уже увеличились более чем на 5 %; с учетом роста средней зарплаты в стране и в целом развития экономики появятся возможности для нового повышения. На совместном заседании Палаты представителей и Совета Республики поднимали и тему здравоохранения. Василий Жарко предложил при оценке работы местных властей учитывать состояние здоровья населения. Чем тратить деньги на лечение, лучше их инвестировать в здоровье, заявил вице-премьер.
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