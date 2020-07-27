ПрезидентЭкономикаОбществоПолитикаЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

В Беларуси до середины недели будет тепло и дождливо

На большей части страны пройдут грозы и даже град. Будет от 24 до 30 градусов. Ночью и утром возможны туманы. Во второй половине недели немного похолодает. Будет дождливо и до 24 с плюсом.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все