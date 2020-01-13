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В Беларуси дождь и мокрый снег на сегодня синоптики прогнозируют только утром

На дорогах - гололедица. Поэтому водителям и пешеходам следует быть предельно внимательными на дорогах. Днем по стране - без осадков и до плюс шести.

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