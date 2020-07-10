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В Беларуси дождливая погода сохранится до конца недели

Установившийся в стране температурный режим ниже климатической нормы на 5 градусов. Сегодня также на большей части территории выпадут кратковременные осадки, в отдельных районах прогремят грозы. Порывы ветра будут достигать 15 - 20 метров в секунду. Температура воздуха поднимется до 22 градусов тепла.

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