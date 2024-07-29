Сорванная крыша, сотня упавших деревьев, 566 обесточенных населенных пунктов - в Беларуси энергетики и экстренные службы борются с последствиями грозового фронта

Спасатели Беларуси ликвидируют последствия прохождения грозового фронта, который начал накрывать страну 28 июля. Электроснабжение за сутки было нарушено в 566 городах и селах Беларуси. Пострадал населенный пункт в Слонимском районе, повреждена кровля жилого дома и 5 авто, упала почти сотня деревьев.

Устраняют последствия сильного ветра, который не утихает, и в столичном парке Горького. По информации Белгидромета, сложные погодные условия сохраняются во многих районах страны. Подробнее о последствиях рассказал Александр Камович.

Не успели справиться с последствиями прошлого урагана, как в Беларусь снова вернулась непогода. По данным МЧС, за сутки сильный ветер повалил под сотню деревьев по всей стране. В Слонимском районе стихия и вовсе снесла крышу дома. К счастью, обошлось без пострадавших.

В Минской области спасатели выезжали для оказания помощи в Борисовском, Воложинском, Дзержинском, Копыльском, Логойском, Минском и Молодечненском районах. Коммунальщики и спасатели продолжают работы по распиловке и вывозу древесины.

Подразделения МЧС по всей стране ликвидируют последствия прохождения грозового фронта с порывами ветра до 25 м/с. Спасатели проводят работы по распиловке и уборке упавших деревьев, расчистке дорог, ликвидации аварийных конструкций, а также направляют дизель-генераторы для бесперебойной работы объектов сельского хозяйства. По оперативным данным, травмы получил один человек в Гродненской области. Мужчина был госпитализирован. Евгений Барановский, официальный представитель МЧС Беларуси





Сильный ветер свалил несколько деревьев в столичном парке Горького. А вот в регионах непогода повлияла и на электроснабжение. По данным Белэнерго, в течение суток на территории страны периодически были перебои с электричеством.

Восстановительные работы ведутся более чем в 540 населенных пунктах. Наиболее сложная оперативная ситуация сложилась в Гродненской и Минской областях. Над устранением работают 283 бригады, 339 единиц специальной техники. Создан ситуационный штаб по ликвидации массовых отключений, постоянно проводится мониторинг складывающейся ситуации. В случае необходимости все силы и средства будут увеличены. Александр Михнюк, заместитель главного инженера ГПО "Белэнерго"

По информации Белгидромета, сложные погодные условия сохраняются во многих районах страны. Такая погода будет и завтра. Из-за циклона "Кирсти" на вторник объявлено штормовое предупреждение. Температура ночью будет максимум 17 градусов тепла, днем воздух прогреется до 25 градусов. В середине недели интенсивность дождей уменьшится.

"В последующие дни до выходных область будет находиться под влиянием неустойчивых воздушных масс, поступающих с севера Балтийского моря. В ночные часы преимущественно без осадков, слабый туман. Днем пройдут местами кратковременные дожди, возможны грозы. Температура воздуха ночью ожидается 8-14 градусов выше нуля, днем - плюс 20-26 градусов", - рассказала начальник отдела Республиканского центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Анна Самофалова.