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В Беларуси эпидемситуация по кори контролируемая и управляемая
В Беларуси эпидемиологическая ситуация по кори контролируемая и управляемая. Об этом заявили в Минздраве. На сегодня у нас 15 лабораторно подтвержденных случаев кори и еще 2 подозрения на корь в Витебской, Могилевской и Гомельской областях. Первые пациенты завезли болезнь из России. Остальные случаи кори - это родственники и друзья первых заболевших (пациенты 25 59 лет). Первый признак кори - повышение температуры. На начальной стадии может появляться насморк, кашель, покраснение глаз и слезотечение. Через несколько дней сыпь на лице и верхней части шеи, затем по телу.
Случаи заболевания у детей у нас не зарегистрированы. Учитывая высокий уровень охвата профилактическими прививками детского населения (это более 98 %), я думаю, что у нас ситуация останется контролируемой и абсолютно прогнозируемой. Вакцинация от кори у нас предусматривает введение двух доз вакцины: в год и в 6 лет. В настоящее время такая схема вакцинации реализуется практически во всех странах мира, она подтверждает свою действенность.
Если уже пришлось встретиться с этой инфекцией, которая, как правило, протекает в общем благоприятно, то в данной ситуации необходимо соблюдать режим изоляции, даже если этот режим домашний. Заболевание, которое еще вызывает после себя довольно длительное иммунодепрессивное состояние. Это вирусное заболевание, поэтому иммунитет у человека остается сниженным. И, конечно, это очень хорошая почва для того, чтобы какие-то бактериальные заболевания, те же инфекционные заболевания еще раз проявили себя.
Вирус кори обычно передается через прямой контакт и по воздуху. Если не болевший корью или непривитый человек общается с больным, то вероятность заражения практически 100 %. Только с февраля прошлого года по январь нынешнего в Европейском регионе ВОЗ зарегистрировано более 1300 подтвержденных случаев кори. Из них наибольшее количество в Таджикистане и Турции. В России сейчас подтверждено более 1500 случаев.
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