В Беларуси эпидемситуация по кори контролируемая и управляемая

Если уже пришлось встретиться с этой инфекцией, которая, как правило, протекает в общем благоприятно, то в данной ситуации необходимо соблюдать режим изоляции, даже если этот режим домашний. Заболевание, которое еще вызывает после себя довольно длительное иммунодепрессивное состояние. Это вирусное заболевание, поэтому иммунитет у человека остается сниженным. И, конечно, это очень хорошая почва для того, чтобы какие-то бактериальные заболевания, те же инфекционные заболевания еще раз проявили себя.

Игорь Карпов, завкафедрой инфекционных болезней Белорусского государственного медицинского университета