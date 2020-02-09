В Беларуси есть все возможности для лечения онкологии

Только один белорусский пациент в прошлом году уехал за рубеж для консультации врача-онколога. Об этом во время онлайн-конференции на сайте Белтелерадиокомпании сообщила замдиректора РНПЦ онкологии. Сейчас в нашей стране можно лечить любой вид рака качественно, эффективно и при этом бесплатно благодаря новому современному оборудованию и научным инновациям. Томограф предназначен не только для выявления онкологических болезней, но и других патологий. Белорусские врачи активно внедряют в практику и научные исследования. Так, сегодня они могут спрогнозировать течение болезни и назначить индивидуальную химиотерапию.



