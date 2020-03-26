В Беларуси есть запасы гречки на 5 месяцев

"У нас сегодня достаточное количество зерновых для того, чтобы обеспечить страну мукомольно-крупяной продукцией. По ячменной, перловой, овсяной крупам у нас имеются излишки. Что касается гречки, сегодня на комбинатах хлебопродуктов есть запасы самой крупы и сырья для ее производства на пять месяцев. Нам до нового урожая этого достаточно. Сегодня в магазинах гречка есть", - сказал заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Владимир Гракун. Помимо объемов имеющихся на комбинатах хлебопродуктов, еще 1300 т зерна есть в государственном резерве. При необходимости они будут использованы.



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