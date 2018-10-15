В Беларуси эта неделя будет теплой, однако сегодня утром еще сохранится туман. Напомним, что накануне в Национальном аэропорту "Минск" из-за сложных погодных условий были задержаны некоторые рейсы. Днем туман рассеется, а воздух прогреется до 16 со знаком плюс - такой будет температура в столице, а по югу - до плюс 20-ти. Дождей не прогнозируется.