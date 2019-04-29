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В Беларуси неделя началась с похолодания

Сегодня столбик термометра по стране не превысит 18 градусов. Осадки ожидаются только по юго-западу. В отдельных районах усилится ветер до 17 метров в секунду.

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