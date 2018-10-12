В Беларуси эта неделя посвящена мамам

В эти дни теплые слова благодарности и поздравления звучат в адрес наших самых нежных и заботливых. О счастье и таланте быть мамой большой семьи - следующий репортаж.

Она влюблена в свою профессию и постоянно совершенствуется. Наталья Гомбер знает, как расположить к себе даже самых несмелых пациентов. В Меднянской участковой больнице у зубного фельдшера работы достаточно. Здесь Наталья трудится 17 лет, правда, с перерывом на декретные отпуска. Сейчас работает на полставки, ведь дома - большая семья.

Любознательные двойняшки, трехлетние Саша и Вика, только недавно пошли в детский сад. Всего в семье Гомбер четыре сына и дочка. Самому старшему Диме 13.

Наталья сама из большой семьи, поэтому быть многодетной мамой для нее в удовольствие. Детей она учит самостоятельности. Мальчики увлечены авиамоделированием, шахматами, в школе - отличники. Осенний букет из листьев - подарок маме, чтобы еще раз признаться ей в любви. Самые сокровенные слова на этой неделе звучат во всех семьях. А многодетные мамы еще и получают свою заслуженную награду - орден Матери.

Алена Молчанова жительница самого молодого города Беларуси - Новополоцка. А средний возраст ее семьи и вовсе школьный. Она мама восьмерых детей, трое из которых приемные. Малышам еще по пять, а старшие сыновья уже студенты. Сегодня - она лауреат Специальной премии Зинаиды Туснолобовой-Марченко. В Витебской области награда учреждена в 1987 году, только в северном регионе ей отмечены почти 500 матерей.

Обязанности мамы Алена успешно совмещает с преподаванием в Полоцком университете. Она - соавтор пособий и учебников, увлечена фотографией и путешествиями, конечно же, в компании семьи!

Быть мамой - еще и профессия. В детских домах семейного типа мамами работают. Вот только без призвания, веления души, быть профессионалом здесь не получится. Воспитать чужих детей как своих - сродни таланту. В этом уютном коттедже в Пружанах сегодня воспитываются 8 детей. Комфортные условия, собственные спальни и главное - забота родителей.

Лирина и Александр Нежевец - молодая пара. Семья сначала усыновила троих детей, теперь под опекой еще пятеро малышей со сложной судьбой. Самым старшим Юле и Косте по 13, младше всех - 4-летний Ярослав. А еще семья Нежевец - пример преемственности, ведь сама мама - родитель-воспитатель в пятом поколении.