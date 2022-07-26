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В Беларуси этим летом утонуло 26 человек, 6 из которых дети

Безопасность и комфорт. Акция "Чистый берег" на Цнянском водохранилище. ОСВОД, БРСМ и члены добровольной дружины - участниками стали более 20 волонтеров. Они провели с отдыхающими профилактическую беседу о мерах безопасности на воде. Напомнили и о необходимости соблюдать чистоту на пляже. Для закрепления знаний всем раздали листовки с правилами поведения.

Мы подходим к гражданам, которые отдыхают в первую очередь с детьми. Мы им напоминаем о мерах безопасного нахождения на водоеме. О том, что у нас участились случаи гибели детей на воде. А также, что нужно за собой все-таки мусор убирать. И если они видят, что контейнер переполнен, то возьмите, пожалуйста, с собой и выкиньте в другом месте.
Игорь Цумарев, первый секретарь Советского районного комитета ОО "БРСМ" г. Минска
Есть такая страшная цифра, что примерно половина утонувших детей погибли на глазах у своих родителей. Гибнут люди также, в основном, после употребления спиртных напитков. Поэтому милиция, БРСМ, органы по чрезвычайным ситуациям и мы, ОСВОД, постоянно следим за обстановкой на пляже, состоянием отдыхающих. Наша станция дежурит круглый год, круглые сутки. Есть спасатели, водолазы, есть медицинские работники. И, кстати, если человеку стало плохо, и это не связано с водой, заболела голова, подвернул ногу, мы призываем обращаться. Всегда окажем помощь.
Олег Пересятник, председатель Советской районной организации ОСВОД г. Минска

Отметим, этим летом в Беларуси утонуло 26 человек, 6 из которых дети. Большая часть погибла из-за купания в запрещенных местах.

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