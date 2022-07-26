В Беларуси этим летом утонуло 26 человек, 6 из которых дети

Мы подходим к гражданам, которые отдыхают в первую очередь с детьми. Мы им напоминаем о мерах безопасного нахождения на водоеме. О том, что у нас участились случаи гибели детей на воде. А также, что нужно за собой все-таки мусор убирать. И если они видят, что контейнер переполнен, то возьмите, пожалуйста, с собой и выкиньте в другом месте.

Игорь Цумарев, первый секретарь Советского районного комитета ОО "БРСМ" г. Минска