В Беларуси ежегодно более 3500 судебных разбирательств о праве собственности на жилье

Верховный суд совершенствует практику рассмотрения жилищных споров. Ежегодно более 3 с половиной тысяч судебных разбирательств именно о праве собственности на жилье. Эта категория споров имеет высокую социальную значимость и актуальность в связи с развитием рынка недвижимости и изменениями законодательства. Наиболее значимые инновации касаются раздела общей собственности, имущественных отношений супругов, выселения, самовольных построек или недействительных сделок с помещениями. Как отмечают специалисты, своевременность и грамотность разрешения споров такой категории есть гарантия обеспечения права граждан на жилье и защиту приобретенной собственности.



Акцент и на защите прав добросовестных покупателей. Все рекомендации будут закреплены на уровне постановления пленума Верховного суда.

