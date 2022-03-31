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В Беларуси ежегодно более 3500 судебных разбирательств о праве собственности на жилье
Верховный суд совершенствует практику рассмотрения жилищных споров. Ежегодно более 3 с половиной тысяч судебных разбирательств именно о праве собственности на жилье. Эта категория споров имеет высокую социальную значимость и актуальность в связи с развитием рынка недвижимости и изменениями законодательства. Наиболее значимые инновации касаются раздела общей собственности, имущественных отношений супругов, выселения, самовольных построек или недействительных сделок с помещениями. Как отмечают специалисты, своевременность и грамотность разрешения споров такой категории есть гарантия обеспечения права граждан на жилье и защиту приобретенной собственности.
Акцент и на защите прав добросовестных покупателей. Все рекомендации будут закреплены на уровне постановления пленума Верховного суда.
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