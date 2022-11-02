В Беларуси ежемесячно добывают более 18 млн кубометров нефтяного газа - какие преимущества у экотоплива?

Практично и экологично. Переход на газ - новый тренд среди автолюбителей. Сырье для такого топлива - продукт нефтедобычи, который наши специалисты научились рационально использовать. Ежемесячно в Беларуси добывается более 18 миллионов кубометров нефтяного газа. Продукция из него дешевле бензиновых аналогов и безопаснее для окружающей среды. Производители экотоплива поддерживают водителей, решивших позаботиться о природе. Специально для них разработана эксклюзивная система лояльности. Николай Скинтиян продолжит тему.

Пропан-бутан автомобильный - полезная альтернатива бензину

Практично, а главное выгодно. Татьяна Харько заправляет автомобиль газом уже два с половиной года. Водитель со стажем разницу в цене ощутила сразу. Расходы на топливо сократились почти вдвое. А установка газового баллона на работу автомобиля никак не повлияла - ездить можно и на бензине, как раньше. Правда, уже незачем.

Окупилось оборудование, в связи с тем, что я часто передвигаюсь, в течение четырех месяцев. Сложности в заправке нет, нужно просто поставить автомобиль к газовой колонке, открыть капот, багажник, а заправляет человек. Татьяна Харько, жительница г. Гомеля

95-й бензин стоит 2.46 р., газ - 1.31 р. Экономия очевидна, она существенна. Помимо экономии, вы заботитесь об экологии, безусловно, выхлопы меньше. Александр Федорцов, начальник отдела маркетинга и розничной реализации топлива ПО "Белоруснефть"

Безотходное производство

К слову, газовых месторождений в Беларуси нет. Сырье получают в процессе добычи черного золота. На постсоветском пространстве так называемый попутный нефтяной газ зачастую считается побочным. Однако наши специалисты нашли ему применение. Добывать такой газ - целая наука. За свою историю компания "Белоруснефть" произвела порядка 16 миллиардов кубометров сырья.





Мы его на этой установке подготовки нефти перерабатываем, отделяем от нефти. Это очень ценное сырье, которое можно реализовывать, получать доход, стабильно на этом сырье зарабатывать. Сергей Ласица, начальник НГДУ "Речицанефть"

Курс на импортозамещение

Готовый продукт производят на Белорусском газоперерабатывающем заводе. В масштабах страны предприятие единственное в своем роде. Около 10 лет назад прошло масштабную модернизацию. Процессы автоматизированы, в ассортименте не только газ для машин. Словом, импортозамещение в чистом виде.

В ассортименте завода около 10 различных видов газа. Пропан-бутан для автомобилей - это примерно 70 % всей продуктовой линейки. На внутренний рынок поставляется около 300 тонн газа в сутки.

Предприятие обеспечивает автомобильным газом всю страну. При необходимости объемы производства увеличатся.

Даже с учетом того, что потребность будет расти, мы гарантируем полное покрытие потребности Республики Беларусь в данном виде топлива. Завод не стоит на месте, технологии постоянно совершенствуются, внедряются новые методы переработки. Сегодня это одно из современнейших производств в Республике Беларусь. Денис Стальмах, первый заместитель - главный инженер БГПЗ

Спрос на газовое топливо растет

За последние несколько лет спрос на газовое топливо вырос. Техобслуживание оборудования проблем не вызывает, меры безопасности предусматриваются. Установка баллона занимает несколько часов, много места он не занимает.

Для того чтобы устанавливать грамотно и качественно ГБО, нужно иметь как минимум инженерное образование. Люди должны пройти обучение. Обслуживание автомобиля с газовым оборудованием практически не отличается от обслуживания автомобиля без него. Игорь Русакович, директор СТО

В сети АЗС Белоруснефть более 230 газовых колонок