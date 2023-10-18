В Беларуси формируют общий подход в принятии решений по уголовным делам и материалам, где состав преступления незначителен

У нас есть только статья в Уголовном кодексе (часть 4 статья 11), которая регулирует данный вопрос и вопрос личной оценки сотрудника, который принимает процессуальное решение (или это сотрудник органа дознания, или следователь, или прокурор). Всегда присутствует субъективный момент в соответствии со статьей 19: указанные лица оценивают доказательства на основании своего личного убеждения с учетом материалов дела или проверки.

Игорь Севрук, старший прокурор отдела управления по надзору за исполнением законодательства следственным комитетом Генпрокуратуры Беларуси