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В Беларуси формируют общий подход в принятии решений по уголовным делам и материалам, где состав преступления незначителен
По инициативе Научно-практического центра Генпрокуратуры Беларуси состоялась встреча с участием прокурорских работников, представителей секретариата Совета безопасности и других госорганов, профильных преподавателей и ряда белорусских ученых. Анализ материалов следственно-прокурорской практики показал, что необходимо сформировать общий подход в принятии решений по уголовным делам и материалам, где состав преступления незначителен.
"Это ситуация, когда лицо, совершившее общественно опасное деяние, формально содержащее признаки преступления, не привлекается к уголовной ответственности как наиболее суровому виду юридической ответственности, а может привлекаться к административной ответственности или дисциплинарной", - пояснил замдиректора НПЦ проблем укрепления законности и правопорядка Генпрокуратуры Беларуси Артем Пухов.
У нас есть только статья в Уголовном кодексе (часть 4 статья 11), которая регулирует данный вопрос и вопрос личной оценки сотрудника, который принимает процессуальное решение (или это сотрудник органа дознания, или следователь, или прокурор). Всегда присутствует субъективный момент в соответствии со статьей 19: указанные лица оценивают доказательства на основании своего личного убеждения с учетом материалов дела или проверки.
Цель встречи - выработать четкие критерии "малозначительности" действий фигурантов и свести к минимуму субъективную оценку при рассмотрении подобных уголовных дел. Разработать проект методических рекомендаций планируется в 2024 году.