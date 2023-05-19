В Беларуси готовят водоемы и прибрежные зоны к купальному сезону

Комфортные зеленые зоны и безопасные входы в воду - прибрежную территорию водохранилищ готовят к купальному сезону. Кроме уборки прилегающей к воде территории, очисткой акватории занимаются специалисты ОСВОДа. Зону входа до стандартной глубины (метр и 75 сантиметров) инспектируют водолазы: собирают острые предметы, крупные камни, ветки деревьев.