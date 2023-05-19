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В Беларуси готовят водоемы и прибрежные зоны к купальному сезону

Комфортные зеленые зоны и безопасные входы в воду - прибрежную территорию водохранилищ готовят к купальному сезону. Кроме уборки прилегающей к воде территории, очисткой акватории занимаются специалисты ОСВОДа. Зону входа до стандартной глубины (метр и 75 сантиметров) инспектируют водолазы: собирают острые предметы, крупные камни, ветки деревьев.

Также спасатели ограничили буйками зоны для безопасного купания. В сезон за нарушителями водных границ будет осуществляться особый контроль.

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