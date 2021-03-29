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В Беларуси готовятся к акции "Неделя леса"
В эту субботу в Беларуси начинается "Неделя леса". Республиканская акция уже стала традиционной, она проводится в 14-й раз. К ежедневной работе лесников приглашают присоединиться жителей всех регионов. Каждый желающий сможет сделать символический жест помощи природе: посадить дерево - сосну, ель, ольху или березу. Рассаду и инвентарь раздадут в лесхозах.
К "Неделе леса" активно готовятся во всех хозяйствах. Для посадки сосны и ели Республиканский семеноводческий центр уже подготовил сотни специальных кассет с саженцами. Всего в центре планируют реализовать 10 млн сеянцев.
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