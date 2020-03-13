В Беларуси грозовой фронт оставил без света более тысячи населенных пунктов

В Беларуси продолжают восстанавливать электроснабжение. Грозовой фронт за последние сутки оставил без света более тысячи населенных пунктов по всей стране. Сейчас обесточенными остаются свыше полторы сотни, в основном в Витебской области. Ветер повалил десятки деревьев, повреждены два авто и кровли трех жилых домов. Оранжевый уровень опасности синоптики объявили и на сегодня. Порывы днем будут достигать 20 метров в секунду.