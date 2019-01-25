В Беларуси и областях продолжают работу прямые телефонные линии

Обратиться на них можно будет завтра. До полудня 26 января на связь выйдут заместители председателей областных, городских и районных исполкомов. В Миноблисполкоме на вопросы граждан ответит заместитель председателя Сергей Невмержицкий, в столичной мэрии - заместитель председателя Александр Дорохович.