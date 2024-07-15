В Беларуси из-за непогоды пострадали около 16 тыс. га посевов

В Беларуси из-за непогоды пострадало, по предварительным данным, 16 тыс. га посевов, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Министерство сельского хозяйства и продовольствия.

"В стране прошли ливневые дожди, сопровождавшиеся градом. Во всех областях отмечается повреждение посевов. Всего по стране, предварительно, пострадало 16 тыс. га", - рассказали в министерстве.



По оперативным данным комитетов по сельскому хозяйству и продовольствию облисполкомов, в Гомельской области пострадало 8,1 тыс. га посевов, в Минской - 6,1 тыс. га, в Гродненской - 0,7 тыс. га, в Витебской - 0,6 тыс. га, в Брестской - 0,5 тыс. га.

Наблюдение за поврежденными посевами продолжается.

