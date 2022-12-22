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В Беларуси из-за нулевых температур местами тротуары превратились в катки

Белорусские улицы стали скользкими. Нулевые температуры привели к гололеду и гололедице.

На большей части страны 22 декабря прогнозируются осадки в виде дождя и мокрого снега. Это только осложняет ситуацию.

Между тем ГАИ просит убрать транспорт для уборки проезжей части от снега.

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