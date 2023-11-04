В Беларуси из-за сильного ветра объявлен оранжевый уровень опасности

В Беларуси из-за сильного ветра на сегодня объявлен оранжевый уровень опасности. По востоку и югу дожди. Будет тепло - до плюс 14 по стране. Завтра, обещают синоптики, также будет по-ноябрьски не холодно, но дожди ожидаются по всей республике, ночью по юго-востоку сильные. В начале недели также ветрено, дождливо и похолодает.