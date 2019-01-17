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В Беларуси из-за сильного ветра объявлен оранжевый уровень опасности
Временами его порывы будут достигать 15 - 18 м/с. Ожидается также мокрый снег с дождем, туман и гололедица. Днем будет от нуля до плюс 5 градусов.
Подробный прогноз погоды на завтра смотрите здесь.
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