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В Беларуси из-за сильного ветра объявлен оранжевый уровень опасности

Временами его порывы будут достигать 15 - 18 м/с. Ожидается также мокрый снег с дождем, туман и гололедица. Днем будет от нуля до плюс 5 градусов.

Подробный прогноз погоды на завтра смотрите здесь.

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