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В Беларуси изменились правила открытия и работы аптек

Изменился порядок открытия и работы аптек всех категорий, а также реализации в них лекарственных средств. Об этом сегодня рассказали в Министерстве здравоохранения Беларуси. В частности, теперь аптеку можно открыть только если в радиусе 500 метров нет другой аптеки. Исключением стали торговые центры, в которых в зависимости от площади может находиться до трех аптек.

У аптек пятой категории были проблемы с отпуском лекарственных средств, поэтому был введен запрет на реализацию рецептурных препаратов. Это исключит неправильное прочтение предписания врача и отпуск препаратов в той дозировке, которая превышала в несколько десятков раз указанную в рецепте.

Также было принято решение, что при открытии юрлицом аптеки пятой категории в населенном пункте необходимо открыть еще одну, более крупную аптеку в центре региона, что улучшит доступность лекарств для белорусов.

В Минздраве сегодня прокомментировали и указ Президента о возврате к референтному принципу при формировании цен на медикаменты.

Во-первых, в указ положено ограничение предельных отпускных цен на определенный перечень препаратов. В настоящий момент как раз Министерство здравоохранения занимается тем, что определяет те препараты, которые войдут в этот перечень. За основу того перечня, который будет, взят перечень основных лекарственных средств, т. е. переченьтех препаратов, которые являются необходимыми, которые достаточно часто используются в клинической практике, без которых невозможно оказывать помощь пациентам. Второй принципиальный момент в ситуации состоит в том, что в рамках этого перечня основных лекарственных средств были взяты 100 препаратов с наибольшим объемом продаж, т. е. которые чаще всего продаются, соответственно, и при этом было учтено, чтобы на каждую из этих позиций было минимум 3 производителя на рынке Республики Беларусь.
Юрий Горбич, замминистра здравоохранения Беларуси

Заместитель главы ведомства пояснил, что смысл референтного ценообразования заключается в том, что предельная отпускная цена, которая будет зарегистрирована, представляет собой фактически ту цену, которая сравнивается с сопредельными государствами и позволяет не допустить того, чтобы к нам на рынок приходили препараты, дороже в 2, 3, 4, 10, иногда 100 раз - такие случаи тоже имели место.

Правила отпуска лекарственных препаратов по рецептам врачей в Беларуси меняются с 1 июня.

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