В Беларуси изменились правила открытия и работы аптек

Во-первых, в указ положено ограничение предельных отпускных цен на определенный перечень препаратов. В настоящий момент как раз Министерство здравоохранения занимается тем, что определяет те препараты, которые войдут в этот перечень. За основу того перечня, который будет, взят перечень основных лекарственных средств, т. е. переченьтех препаратов, которые являются необходимыми, которые достаточно часто используются в клинической практике, без которых невозможно оказывать помощь пациентам. Второй принципиальный момент в ситуации состоит в том, что в рамках этого перечня основных лекарственных средств были взяты 100 препаратов с наибольшим объемом продаж, т. е. которые чаще всего продаются, соответственно, и при этом было учтено, чтобы на каждую из этих позиций было минимум 3 производителя на рынке Республики Беларусь.

Юрий Горбич, замминистра здравоохранения Беларуси