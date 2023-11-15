В Беларуси изменился порядок выписки рецептов на лекарства

Министерство здравоохранения Беларуси приняло решение внести изменения в порядок выписывания рецепта врача и создания электронных рецептов, это предусмотрено ведомственным постановлением №139 от 18 сентября, сообщили на Национальном правовом интернет-портале.

Sputnik пишет , согласно изменениям, теперь выписывать рецепты на лекарства и создавать электронные рецепты помимо врача смогут и другие медработники со средним специальным медобразованием, ведущие самостоятельный амбулаторный прием по своему профилю. Однако далеко не все препараты они смогут выписывать, так, например, они не смогут оформить рецепт на лекарства и перевязочные материалы, которые выдаются пациентам на льготных условиях или бесплатно. Также они не смогут выписать рецепт на наркотические и психотропные вещества.

Корректировки коснулись и сведений, которые необходимо указывать в рецепте врача. Теперь в обязательном порядке в этом документе должны содержаться сведения о лекарственной форме препарата, дозировке, количестве, способе применения, а также при необходимости наименование производителя.

Помимо этого, теперь запрещено при выписке рецептов сокращать названия препаратов. Также установлены определенные требования к информации на штампе организации здравоохранения.

Кроме того, документом вводится запрет на выписку рецептов без осмотра пациента и установленного диагноза. Но этот запрет не распространяется на выписку рецепта дистанционно тем пациентам, которые нуждаются в постоянном приеме лекарств для лечения хронических заболеваний в период неблагополучной эпидемиологической ситуации, а также пациентам, нуждающимся в оказании паллиативной медпомощи.

Скорректированы сроки действия рецепта врача и электронного рецепта врача, а также уточнена периодичность реализации препаратов из аптеки по электронному рецепту.

Данное постановление Минздрава вступит в силу после его официального опубликования.