В Беларуси изменится ответственность владельцев транспортных средств

Палатой представителей во втором чтении принят законопроект "Об изменении кодексов". Он предусматривает ряд комплексных изменений в Гражданский кодекс. В частности, важное изменение - касательно гражданской ответственности владельцев транспортных средств, пишет БЕЛТА со ссылкой напредседателяПостоянной комиссии по законодательству Палаты представителей Светлану Любецкую.

"Концептуально изменен подход к ответственности владельцев транспортных средств. Действующая редакция норм Гражданского кодекса, регламентирующих данный вопрос, предусматривает ответственность "без вины" и не позволяет учесть законопослушное поведение водителей. В ряде случаев дорожно-транспортных происшествий водители транспортных средств, полностью следовавшие нормам Правил дорожного движения и иных актов законодательства, соблюдающие все требования по эксплуатации транспортных средств, не просто становятся невольными участниками ДТП, а признаются обязанными возместить вред, причиненный их транспортным средством, т.е. к ответственности привлекаются в том числе лица, не виновные в произошедшем ДТП и даже не имевшие возможности его предотвратить", - отметила Светлана Любецкая.

Статья 948 Гражданского кодекса определяет, что юридические лица и граждане, деятельность которых связана с повышенной опасностью для окружающих (в том числе - использование транспортных средств), обязаны возместить вред, причиненный источником повышенной опасности, если не докажут, что вред возник вследствие непреодолимой силы или умысла потерпевшего.

"Сегодня Гражданский кодекс говорит о том, что при грубой неосторожности потерпевшего и отсутствии вины причинителя вреда в случаях, когда его ответственность наступает независимо от вины, размер возмещения должен быть уменьшен или в возмещении вреда может быть отказано, если законодательством не предусмотрено иное. При этом в случае причинения вреда жизни или здоровью гражданина отказ в возмещении вреда не допускается. Такая ответственность "без вины" вызывала многочисленные споры и жалобы, воспринималась как несправедливая", - отметила парламентарий.

Данная норма о недопустимости отказа в возмещении вреда при причинении вреда жизни или здоровью исключена. "Будет действовать общее правило о возможности уменьшения размера возмещения вреда или отказа в возмещении вреда при грубой неосторожности потерпевшего и отсутствии вины причинителя вреда, а также о возможности уменьшения размера возмещения вреда, причиненного гражданином, с учетом его имущественного положения", - дополнила депутат.

"Жизненные ситуации, которые и подвигли к внесению таких изменений, возникали, когда при движении на дороге водитель мог совершить наезд на пешехода, который лежал на дороге. Либо при движении велосипедиста в состоянии алкогольного опьянения, который в момент, когда водитель транспортного средства с ним поравнялся, теряет управление и происходит ДТП. Здесь вины водителя нет. Предотвратить такие обстоятельства не было технической возможности и само состояние потерпевшего привело к этим тяжким последствиях. В этих ситуациях часто возникали судебные споры и непонимание участников правоотношений, как при отсутствии вины должна быть возложена ответственность, и поэтому в этой части были изменены подходы", - уточнила парламентарий.