Нет железнодорожного сообщения с Сочи. Несколько тысяч человек не могут выехать на поездах из Адлера.

В связи с этим в Беларуси изменяется движение поездов Минск - Адлер - Минск. Так, до 28 октября продажа билетов на составы Минск - Адлер - Минск и Калининград - Адлер формирования РЖД будет осуществляться до станции Ростов. Более подробную информацию можно узнать в железнодорожных кассах, по телефону справочной службы 105, а также на сайте БЖД.