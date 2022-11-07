В Беларуси изменяются лицензионные требования к штату риелторской организации

В Беларуси несколько изменяются лицензионные требования, предъявляемые к штату риелторской организации. Это предусмотрено Законом № 213-З от 14 октября 2022 года "О лицензировании", который вступает в силу с 1 января 2023 года, сообщает БелТА .

В частности, как и ранее, в штате риелторской организации (ее обособленного подразделения) должно насчитываться определенное число риелторов с основным местом работы в этой организации. В штате организации со штатной численностью, за исключением технического и вспомогательного персонала, 30 и более работников должно быть не менее пяти риелторов, от 20 до 30 работников - не менее четырех риелторов, от 10 до 20 работников - не менее трех риелторов, до 10 работников - не менее двух риелторов. В штате обособленного подразделения организации должен состоять как минимум один риелтор.

