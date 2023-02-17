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В Беларуси изъяли из продажи некачественные лекарства

В Беларуси изъяли из продажи некачественные лекарства

Строгая система контроля за качеством лекарств создана в Беларуси. Чаще всего фальсификации и некачественные препараты находят еще до поступления в продажу.

Министерство здравоохранения Беларуси изъяло из продажи ряд некачественных препаратов, об сообщило агентство "Минск-Новости" со ссылкой напресс-службу ведомства.

За 2022 год Минздрав изъял из обращения 29 препаратов, 21 из которых не успел поступить в продажу. Также по результатам проверок было решено приостановить реализацию и медприменение 65 лекарственных средств (из них только пять были в обращении). А 60 препаратов получили повторное разрешение на реализацию в аптеке.

Фото: с сайта pixabay.com

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