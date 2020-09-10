В Беларуси к 2025 году треть городского пассажирского транспорта может стать электро

Такая задача будет заложена в госпрограмме развития транспортного комплекса на 5 ближайших лет. Аналогичные подходы отражены и в национальной стратегии устойчивого развития Беларуси до 2030 года. Электрифицировать 30 % пассажирского транспорта планируется сначала в столице и областных городах, а также в населенных пунктах, где более 100 тысяч жителей.



